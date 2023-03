Dronken Bilzenaar (61) belt zelf naar politie dat hij niet meer verder durft rijden

De Bilzenaar legde een ademtest af waaruit bleek dat hij 2,3 promille alcohol in het bloed had. Dit komt overeen met ongeveer zeven drankjes. Voor het rijden met zijn bromfiets had de man geen rijbewijs nodig, waardoor de procedure ‘onmiddellijke intrekking’ niet kon worden toegepast. De man die zich dronken in het openbare leven begaf, werd om die reden meegenomen naar het commissariaat om er in een politiecel zijn roes uit te slapen. Hij zal later voor de politierechter verschijnen. (maw)