Margarita werd gestraft toen ze als verpleegster weigerde Russische officieren te ‘plezieren’

Al bijna twee maanden is Margarita in revalidatie nadat ze als Russische verpleegster in Oekraïne verbleef. Ze ziet een psycholoog, neemt sterke antidepressiva en probeert wat haar daar overkomen is een plaats te geven. Vergeten, dat lukt niet. Want ze leeft met een constante angst om terug te moeten naar haar regiment waar verpleegsters verplicht werden om seksuele relaties te hebben met officieren. In een interview met Radio Free Europe/ Radio Liberty vertelt ze haar verhaal.

“Soms lijkt het alsof er iemand langs het raam wandelt. Of alsof objecten bewegen. Of het lijkt dat iemand op mij komt zitten”. Sinds haar terugkeer leeft Margarita in constante angst. Ze kreeg een diagnose, dewelke weet ze niet meer. “Het zou zes maanden duren voor ik zou genezen, zeiden ze. Ik kan nu niet alleen zijn en toch zou ik me het liefst van al afschermen van de wereld. Want alleen of niet, de horror blijft op mijn netvlies gebrand”.

De vrouw kreeg in de zomer van 2022 een contract aangeboden door het leger, een “speciale militaire operatie”. Maar al snel werd duidelijk dat ze niet de taak zou krijgen om gewonde soldaten te helpen in het medisch centrum, maar ze “veldvrouw” zou moeten worden. Concreet: Margarita zou moeten koken, wassen en de mannen plezieren.

Omdat ze weigerde, werd ze gestraft. “Ik werd in Oekraïne naar de rode zone gebracht, vlakbij de frontlinie. Misschien dachten ze dat ik zou sterven. Ik sliep een maand lang buiten, in een klein bos. Ik probeerde mezelf warm te houden. Ze wilden me breken om me zo ver te krijgen met de officiers te slapen”.

Neergeschoten

Volgens Margarita waren er daar zeven andere vrouwen tussen de 23 en de 38 jaar die net zoals zij “veldvrouw” van officieren waren. “Ik zag met mijn eigen ogen hoe een officier zijn “vriendin” Svetlana neerschoot, ik weet niet precies waarom, maar ze deden alsof het de fout was van de Oekraïeners. De officier schoot zichzelf daarom ook in de arm, alsof hij haar had verdedigd. Svetlana, die ook zwanger was geworden, zou voordien ook al verschillende keren geslagen zijn voor de ogen van de andere vrouwen omdat ze weigerde veldvrouw te zijn.

© AFP

Omdat er geen hulp kwam en de andere verpleegsters bang waren voor gelijkaardige straffen, konden ze toch gedwongen worden tot het verlenen van seksuele diensten, soms zelfs met verschillende mannen. Volgens Margarita probeerden de vrouwen niet te ontsnappen naar Rusland, omdat ze de grens toch niet zouden over geraken. Ze zouden daar zelfs gemakkelijk voor worden neergeschoten, aldus de vrouw.

Ondanks de horror wil Margarita toch blijven werken, binnen een ander regiment weliswaar, om geld te verdienen om te overleven, klinkt het.

Themabeeld. — © AP