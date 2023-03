Denemarken vindt lege rookboei in de buurt van gesaboteerde Nord Stream 2-pijpleiding

Het voorwerp werd dinsdag geborgen vanop een diepte van 73 meter. Volgens een persbericht van het Energieagentschap was er een vertegenwoordiger van het Nord Stream-consortium, met het Russische Gazprom als grootste aandeelhouder, aanwezig.

De ontdekking van het voorwerp vormt geen bedreiging voor de veiligheid, meldt het agentschap. Vladimir Poetin maakte twee weken geleden al bekend dat het object door Gazprom gelokaliseerd en ontdekt was. De Russische president wees erop dat het object gelinkt kon worden aan de sabotage van de pijpleidingen.

‘Specialisten denken dat het mogelijk een antenne is om een signaal op te vangen voor het activeren van een explosief, dat geplaatst kan zijn in dat deel van de gaspijpleiding’, verklaarde Poetin toen op de Russische zender Russia 24.

Bijna zes maanden na de explosies is het nog niet duidelijk wie achter de sabotage zit. Duitsland, Zweden en Denemarken zijn een onderzoek gestart, maar voorlopig zonder resultaat. Volgens The New York Times zit een ‘pro-Oekraïense groep’ achter de aanval. De krant baseert zich op informatie van de Amerikaanse inlichtingendiensten.

Eind september werden in totaal vier lekken ontdekt in Nord Stream 1 en 2, waarlangs Russisch gas via de Oostzee aan Duitsland kan worden geleverd. De pijpleidingen werden beschadigd door ontploffingen. De lekken deden zich in internationale wateren voor, maar wel in de exclusieve economische zones van Denemarken en Zweden.