Zalando gaat merken schrappen

Het grote aanbod op Zalando wordt binnenkort een beetje kleiner: vanaf 30 juni zullen klanten bepaalde merken niet meer in hun winkelmandje kunnen slepen. Om welke labels het precies gaat, wil de retailer momenteel niet kwijt.

LEES OOK:

Wat CEO Robert Gentz wel meegaf op een persconferentie, naar aanleiding van Zalando’s jaarcijfers, is dat het aanbod beter zal worden afgestemd. “Een ongeëvenaarde selectie hebben is goed, maar wat we echt willen is onze klanten een relevante en gecureerde selectie bieden”, klonk het. Dat suggereert dat Zalando kwaliteit boven kwantiteit zal verkiezen en dat duurzame labels hoogstwaarschijnlijk aan boord zullen blijven.

In februari van dit jaar raakte bekend dat Zalando honderden jobs wil schrappen. Onder meer de managementafdelingen zullen in de brokken delen. In een mail aan het personeel werd de reden achter de ontslagen bekendgemaakt. Daarin werd verwezen naar het feit dat de boom in de onlineverkoop tijdens de coronapandemie voorbij is.