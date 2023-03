Khloé Kardashian reageert kordaat op fan die zich vragen stelt bij haar uiterlijk

Khloé Kardashian heeft een zogenaamde fan van antwoord gediend op Instagram. De 38-jarige realityster had op sociale media een video gedeeld van haar sportieve work-out toen plots een zekere ‘Poochkie’ vroeg of ze haar vroegere gezicht niet miste.

Hoewel ze naar eigen zeggen absoluut geen zin had om te sporten, ging de moeder van twee toch naar de sportschool. En dat sporten deelde ze ook met haar vele fans, die haar prezen dat ze ondanks een gebrek aan motivatie toch gewoon ging.

Op een zogenaamde fan na. Die stelde de vraag of Kardashian haar oude gezicht niet miste. En hoewel de realityster niet de gewoonte heeft om te reageren op elke sneer, deed ze het nu wel. In slechts twee letters: ‘No’.

© Instagram Khloé Kardashian

Een kort antwoord dat door haar echte fans bijzonder gesmaakt werd. Het regende meteen reacties en ‘Poochkie’ werd verschillende keren jaloers genoemd. Uiteindelijk verduidelijkte de gebruiker zijn reactie. “Ik vraag me gewoon af of iemand zich verloren voelt als hij of zijn naar zijn spiegelbeeld kijkt en zichzelf niet meer herkent.” Een nieuwe reactie van Kardashian bleef uit.