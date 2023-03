Man (54) komt om na aanrijding met vrachtwagen in Wielsbeke

Bij een aanrijding met een vrachtwagen is een man van 54 jaar om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde op de expresweg tussen Oostrozebeke en Wielsbeke, net voor de gemeentegrens in de buurt van aardappelbedrijf Agristo.

Hoe het ongeval juist gebeurd is, is nog niet duidelijk. De weg is in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer.