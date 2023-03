Rusland arresteert Amerikaanse journalist op verdenking van spionage

De Amerikaanse journalist Evan Gershkovich, een correspondent van The Wall Street journal, is in Rusland gearresteerd. Hij wordt verdacht van spionage, zo meldt de Russische veiligheidsdienst FSB.

De journalist werd opgepakt in Jekaterinenburg, zo staat in een verklaring die de FSB naar de Russische nieuwsagentschappen heeft verstuurd. “De FSB heeft de illegale activiteit verijdeld van de geaccrediteerde correspondent (...) van het kantoor in Moskou van de Amerikaanse krant The Wall Street journal, de Amerikaanse burger Evan Gershkovich”.

De journalist wordt verdacht van “spionage in het belang van de Amerikaanse regering”, zo vermeldt de mededeling nog.

Gershkovich zou “op verzoek van Amerikaanse zijde” geprobeerd hebben om geheime informatie te verkrijgen over de activiteiten van “een van de ondernemingen van het Russisch militair-industrieel complex”.