Zoektocht afgestudeerde ingenieur begint al in april

Jonge ingenieurs die aan de slag willen, starten doorgaans al vrij vroeg met hun zoektocht naar een job. 10% doet dat al vanaf december in hun afstudeerjaar. In februari van dat laatste academiejaar is één ingenieur-student op drie al werk aan het zoeken, in april is dat al 57% en in juli 80%.

Dat blijkt uit een rondvraag van ingenieursfederatie ie-net bij 665 ingenieurs, zowel bio-, burgerlijk- als industrieel ingenieurs, die minder dan drie jaar geleden waren afgestudeerd.

Waar aan de slag?

Sociale netwerken, jobbeurzen, websites van bedrijven, spontane sollicitaties en jobsites zijn in die volgorde de meest gebruikte kanalen om die (eerste) job te pakken te krijgen. Hun zoektocht start dus vroeg, maar het effectief verkrijgen van die eerste job dus vaak ook.

De helft heeft in juni al een jobaanbieding op zak, dus nog vóór de aanstaande ingenieur zijn diploma effectief in handen heeft.

Job alert: jobs op maat in jouw mailbox

De bouwsector is, volgens ie-net, de meest voorkomende sector waar zowel burgerlijke (18% van hen) als industriële (23%) ingenieurs terechtkomen. Voor bio-ingenieurs is dat de sector van chemie en farma: zowat 24% van hen komt daar terecht.

De arbeidsmarkt voor (jonge) ingenieurs is in elk geval nog steeds gunstig. Volgens cijfers van arbeidsbemiddelaar VDAB stonden er eind februari ruim 1.000 ingenieursjobs open, terwijl er slechts een kleine 700 werkzoekenden waren.

Op zoek naar een job als ingenieur? Bekijk het huidige vacatureaanbod!

Bron: Jobat.be