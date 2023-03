Moeder krijgt verontrustende melding van babymonitor als ze met haar gezin op stap is: “Het is de enige video die ik niet opnieuw kan afspelen”

Ashley Meredith uit de Verenigde Staten was met haar man en kinderen op stap toen ze een verontrustende melding binnenkreeg op haar telefoon. Een babymonitor, die bij het bedje van haar zoontje staat, had haar een foto gestuurd van een kindje. Het enge? Haar baby was op het moment gewoon bij haar en er was verder niemand thuis. “We zijn nog maar net in deze woning ingetrokken”, vertelt een geschrokken moeder op TikTok. “Is het een hapering? Ik hoop van wel.”