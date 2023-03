Chauffeurs De Lijn bijna 10 procent meer dagen arbeidsongeschikt door agressie

De chauffeurs van De Lijn waren in 2022 bijna 10 procent meer dagen arbeidsongeschikt door gevallen van agressie dan in het jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Guy D’haeseleer (Vlaams Belang) opvroeg bij Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD).

In heel 2022 kregen de chauffeurs van De Lijn te maken met 1.255 gevallen van verbale agressie en 134 gevallen van fysieke agressie. Daarnaast werd er ook nog eens 581 keer ‘overlast’ gemeld. 486 incidenten vallen in de categorie ‘andere’. Alles samen werd ruim een vijfde meer feiten opgetekend dan in 2021.

Dat laat zich zien in het aantal dagen werkonbekwaamheid naar aanleiding van agressie. In 2022 waren dat er in totaal 2.829, terwijl de chauffeurs van De Lijn in 2021 2.583 dagen werkonbekwaam waren, een stijging met 9,5 procent. Om een record gaat het echter niet: in 2020 tekende De Lijn ruim 3.600 dagen werkonbekwaamheid na agressie op, in 2019 waren het er bijna 2.900.

Volgens Peeters veroorzaakt de agressie naast menselijk leed ook verstoorde dienstverlening. “Die dagen werkverlet betekenen ook dat er in 2022 2.829 keer een chauffeur ontbrak om de dienstverlening te verzekeren ten gevolge van een agressiegeval, en die niet altijd tijdig kon worden vervangen”, klinkt het in haar antwoord.

Volgens D’haeseleer is het “duidelijk dat Peeters geen vat krijgt op de agressie naar chauffeurs en controleurs toe”. Hij vraagt nultolerantie, strengere straffen en een toegangsverbod voor agressors. Chauffeurs en controleurs van De Lijn moeten wat de extreemrechtse politicus betreft ook een bodycam kunnen dragen.