Tennistopper Bianca Andreescu scheurt 2 ligamenten in linkerenkel: “Het had veel erger kunnen zijn”

Andreescu moest eerder deze week in een rolstoel het WTA 1.000-toernooi van Miami (hard/8,8 miljoen dollar) verlaten. Ze kwam niet ongeschonden uit haar partij in de vierde ronde tegen de Russin Ekaterina Alexandrova (WTA 18). Alexandrova had de eerste set na een tiebreak (7-6 (7/0)) gewonnen. Maar in de tweede set leidde Andreescu, winnares van de US Open in 2019 en verliezend finaliste in Miami in 2021, met 2-0. Bij een poging tot return ging de Canadese door haar enkel. Ze schreeuwde het uit, kreeg medische behandeling, maar kon uiteindelijk niet verder.

Enkele dagen later volgde de diagnose. “De resultaten van het onderzoek laten zien dat ik twee ligamenten in mijn linkerenkel heb gescheurd”, meldt ze op Twitter. “Het is moeilijk te zeggen hoelang dit gaat duren, maar we kunnen in ieder geval zeggen dat het veel erger had kunnen zijn.” Andreescu, die al vaak te maken heeft gehad met blessureleed, moet weer revalideren. “Ik ben optimistisch dat ik snel weer op de baan kan staan.”

Andreescu leek op weg naar haar oude niveau met overwinningen in Miami tegen Emma Raducanu (WTA 72), Maria Sakkari (WTA 10) en Sofia Kenin (WTA 164).