Genk

Overgrootvader Warson had in de jaren dertig al een bouwbedrijf, met vrachtwagen én telefoon. Vandaag bouwt Marc Warson in Zutendaal duizend units – zeg nooit containers – per jaar waar we in werken, waar onze kinderen in naar school gaan en waar we in de toekomst misschien wel in gaan wonen.