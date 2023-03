Sacramento Kings maken einde aan negatieve recordreeks van zestien jaar in de NBA

Sacramento heeft zich woensdag met een 80-120 overwinning tegen Portland verzekerd van een ticket voor de play-offs in de NBA. Het is zeventien jaar geleden dat de Kings zich voor de nacompetitie konden plaatsen.

De Kings trokken de winst in de tweede helft naar zich toe door een collectief sterke prestatie met vijf spelers met minstens tien punten, waaronder Malik Monk, de topscorer met negentien punten. Door de overwinning konden de Californiërs voor het eerst sinds het seizoen 2005/06 hun plaats in de play-offs veiligstellen. Sacramento, derde in de Western Conference, is vrijwel zeker van een plaats op het podium, ondanks zeges van nummer vier Phoenix, tegen Minnesota (107-100), en de Los Angeles Clippers, vijfde, tegen Memphis (132-141).

De Los Angeles Lakers deden een goede zaak in de stijd om de play-in met een 110-121 overwinning tegen Chicago. Ze stijgen naar de achtste plaats, net achter nummer zeven Minnesota maar voor nummer negen New Orleans en nummer tien Oklahoma City, dat op de buzzer won van Detroit (107-106).

In het oosten verstevigde Milwaukee zijn eerste plaats met een 136-149 zege tegen Indiana, met 51 punten van Jrue Holiday. De Bucks staan aan kop voor Boston, Philadelphia, Cleveland en New York, dat een grote stap naar de play-offs zette door Miami te verslaan (101-92).