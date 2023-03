Aandeel Nationale Bank verliest 10 procent na publicatie cijfers

De Nationale Bank van België heeft in 2022 580 miljoen euro verlies geleden. Het dividend zakt naar 1,5 euro per aandeel, zo meldde de Bank woensdag na het sluiten van de beurs. In 2021 was er nog 355 miljoen euro winst en een dividend van 138,04 euro. De NBB denkt dat de komende vijf jaar het verlies zou kunnen oplopen tot 10,8 miljard euro in totaal.