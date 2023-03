Marktleider Engie biedt vanaf 1 april opnieuw vaste contracten aan voor elektriciteit en gas

Voor variabele contracten schakelt Engie over op maandelijkse indexeringen, zo meldt het bedrijf donderdag. Luminus was tot dusver de enige die weer vaste contracten aanbood, sinds januari.

Engie voert de wijzigingen door naar aanleiding van de prijsdalingen sinds begin dit jaar voor energie. De prijzen op de groothandelsmarkten bevinden zich weer op het niveau van het najaar van 2021.

Vanaf 1 april herintroduceert Engie een contract met vaste prijs en een looptijd van een jaar in zijn aanbod. “Easy Vast zal beschikbaar zijn in een beperkte hoeveelheid en is bestemd voor klanten met een vast contract dat wordt vernieuwd in juni 2023 en voor consumenten die stabiliteit en zekerheid op lange termijn verkiezen”, kinkt het.

Engie zal de contracten met vaste prijs “geleidelijk en gecontroleerd herintroduceren, rekening houdend met de algemene verwachtingen van de Belgische markt en met de evolutie van de marktomstandigheden”.

Met een maandelijkse indexering in plaats van driemaandelijkse indexering voor nieuwe contracten vanaf 1 april 2023 zal het contract ‘Easy Variabel’ voortaan ook sneller de prijsevoluties op de groothandelsmarkten reflecteren.