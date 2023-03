“2019 heeft alles wat een groot wijnjaar moet hebben: voldoende volumes, frisheid, rijpheid, suikers en zuren”, luidde toen het oogstrapport van de wijnuniversiteit van Bordeaux. Vier jaar later plukken we vier wijnen uit de Médoc van het schap en stellen vast 2019 inderdaad een geslaagd jaar was. We zijn wel verrast dat de wijnen al zo snel geëvolueerd zijn. Bewaren kan, maar wel beperkt in tijd.