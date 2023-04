De paasvakantie barst los en dat betekent dat ook onze pretparken weer op volle toeren draaien. Voor wie er het geld voor over heeft tenminste, want de prijzen – bedankt, inflatie – van een toegangskaartje lopen bij ons op tot 48,50 euro per volwassene. Kan het echt niet goedkoper? Jawel: wij zochten én vonden trucs voor een minder prijzig dagje pret