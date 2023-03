De toplonen van de Ligue 1: Mbappé verdient bijna het dubbele van Messi en Neymar, Clement bij de best betaalde coaches in Frankrijk

De Franse sportkrant publiceert elk jaar de lonen van de Ligue 1 en het is uiteraard geen verrassing dat het lijstje ook dit jaar gedomineerd wordt door de oliedollars uit Parijs. De volledige top-tien bestaat uit spelers van PSG, vijftien van de twintig best betaalde spelers bij onze zuiderburen dragen het shirt van de leider.

Met zes miljoen euro bruto per maand - jawel: per maand, niet per jaar! - spant Kylian Mbappé absoluut de kroon in Frankrijk. Om hun Franse topspits te overtuigen om zijn aflopende overeenkomst te verlengen bood PSG vorig jaar Mbappé één van de strafste contracten uit de geschiedenis van de sport aan. Hij verdient bijna evenveel als collega-vedetten Neymar (€3 675.000) en Messi (€3 375.000) tezamen. Let wel, dit gaat enkel over salarissen zonder premies.

De belangrijkste conclusie van L’Equipe is dat ook in het Franse voetbal de inflatie heeft toegeslagen. Zo goed als elke club zag het afgelopen jaar zijn loonmassa stijgen. Uitzonderingen daarop zijn AS Monaco en Lille. Monaco-trainer Philippe Clement is met 200.000 euro bruto per maand de zesde best betaalde coach in Frankrijk. Dat is een pak meer dan Will Still, de succescoach van Reims die onderaan bengelt met 18.500 euro bruto per maand.

Dankzij L’Equipe kennen we het ook het loon van een aantal Belgische spelers die actief zijn in Frankrijk. Zo weten we dat Theate (Rennes) 180.000 euro bruto verdient, Matz Sels met 130.000 euro de tweede best betaalde speler bij Straatsburg is en Openda (Lens) 100.000 euro en Dejaegere (Toulouse) 60.000 euro vangen.

Top-dertig bruto maandsalarissen van de Ligue 1

1. Mbappé (PSG) 6 000 000 €

2. Neymar (PSG) 3 675 000 €

3. Messi (PSG) 3 375 000 €

4. Marquinhos (PSG) 1 200 000 €

. Verratti (PSG) 1 200 000 €

6. Hakimi (PSG) 1 083 000 €

7. Donnarumma (PSG) 916 000 €

8. Ramos (PSG) 791 600 €

9. Bernat (PSG) 730 000 €

10. Mukiele (PSG) 700 000 €

11. Ben Yedder (Monaco) 650 000 €

12. Kimpembe (PSG) 640 000 €

13. Veretout (OM) 550 000 €

14. Ruiz (PSG) 540 000 €

. Sanches (PSG) 540 000 €

16. Soler (PSG) 500 000 €

. Sanchez (OM) 500 000 €

18. Bailly (OM) 450 000 €

. Lacazette (OL) 450 000 €

20. Ekitike (PSG) 400 000 €

. Boateng (OL) 400 000 €

. Lovren (OL) 400 000 €

Tolisso (OL) ) 400 000 €

24. Malinovski (OM) 350 000 €

25. Ünder (OM) 330 000 €

. Rongier (OM) 330 000 €

27. Mbemba (OM) 320000 €

. Guendouzi (OM) 320000 €

29. Sissolo (Nantes) 310000 €

30. Golovine (Monaco) 300000 €

. Volland (Monaco) 300000 €