Wat is het geheim achter de Europese mirakels van Roeselare? “Per geïnvesteerde euro zijn wij absolute wereldklasse”

Sinds woensdagavond weet Rik Vervisch (56), voorzitter van Knack Roeselare, het wel zeker: “Per geïnvesteerde euro zijn wij absolute wereldklasse.” Hij had vastgesteld hoe zijn club met Modena opnieuw een Italiaanse gigant had doen knielen. Na de 0-3 zege in de heenwedstrijd van de CEV Cup-finale reikt Roeselare naar zijn tweede Europese beker. In vijf citaten schetst Vervisch de impact van deze campagne.