Beelden tonen hoe meisje uit Aarschot gered wordt nadat ze omsloeg met kajak

Een meisje uit Aarschot is woensdagmiddag bij het kajakken op de Ourthe vast komen te zitten op een verhoging middenin de rivier in La-Roche-en-Ardenne. De reddingszone Luxemburg heeft het meisje, dat op uitstap was met haar school, veilig aan wal kunnen brengen. Dat meldt l’Avenir du Luxembourg op zijn website.

“Vier kinderen zijn omgeslagen in de Ourthe ter hoogte van Floréal. Ze zijn opgevangen, maar twee andere kinderen hebben de afdaling verdergezet en de vaarinstructies niet gerespecteerd”, legt Guy Gilloteaux, burgemeester La-Roche-en-Ardenne, uit. “Ze raakten waarschijnlijk gestrest toen ze de werveling zagen die het water veroorzaakte en hun kajak is omgeslagen. Een van de kinderen is over de golf gegaan en kon uitstappen. Het andere kind heeft zich vastgeklampt aan de verhoging en bevond zich in een precaire situatie in het midden van de rivier”, aldus de burgemeester. Op dat punt bevinden zich metalen structuren en een geul onder het wateroppervlak, stipt hij aan.

Een volwassene stak over om het meisje te helpen, maar kwam eveneens vast te zitten. Verschillende duikers van de reddingszone Luxemburg kwamen ter plaatse. Het meisje werd met een lichte onderkoeling overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere onderzoeken.