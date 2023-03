“Meerdere doden na botsing legerhelikopters in Verenigde Staten”

Er zijn vermoedelijk meerdere doden gevallen na een botsing van twee legerhelikopters in de Amerikaanse staat Kentucky, zo melden lokale media.

mtm Bron: New York times

Woensdagavond rond 22 uur plaatselijke tijd (donderdag 5 uur Belgische tijd) crashten twee ‘HH60 Blackhawk’-helikopters tijdens een routineuze trainingsmissie in de buurt van de militaire basis van Fort Campbell.

Een soldaat ter plaatse heeft aan het lokale radiostation WKDZ gemeld dat er meerdere doden gevallen zijn, maar officiële bevestiging is er nog niet. “De status van de bemanningsleden is op dit moment nog onbekend”, zo stond te lezen in het persbericht van de basis.

“We hebben slecht nieuws uit Fort Campbell”, zo schreef ook Andy Beshear, gouverneur van Kentucky, op Twitter. “Met vroege meldingen van een helikoptercrash waarbij mogelijk doden zijn gevallen.”