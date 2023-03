Wolf vijf keer gezien in Gooreind in half uur tijd: Welkom Wolf roept op om foto’s te sturen

Welkom Wolf kreeg woensdagmiddag tussen 11.30u en 12u vijf onafhankelijk van elkaar staande waarnemingen binnen over een wolf in Gooreind (Wuustwezel). Omdat de beschrijvingen van het gedrag van het dier echt wel op een wolf wijzen, is Jan Loos van Welkom Wolf vrij zeker. Hij roept op om foto’s door te sturen, want een goed beeld ontbreekt nog.

Woensdagmiddag tussen 11.30u en 12u ontving Welkom Wolf maar liefst vijf losse meldingen uit de omgeving van de Keienvenstraat, Oude Baan en Beukendreef in Gooreind. De wolf had zich zelfs ergens vastgelopen in een tuin. “Hoewel er geen beelden bij de waarnemingen hoorden, was meteen duidelijk dat er dit keer wellicht geen wolfhond op de dool was maar een echte wolf”, meent Loos. “Een jonge zwerver of een dier dat al enige tijd ondergedoken leeft in de regio, want in februari passeerde al eens een wolf door Brecht waarvan we nadien het spoor bijster waren.”

In februari en maart waren er inderdaad waarnemingen in de omgeving van de Brechtse Heide en in Sint-Job. De plaats waar de wolf nu is opgedoken, grenst aan het militair domein Groot Schietveld. “Mocht het om hetzelfde dier gaan, dan is het een hele brave wolf, want het is straf dat er dan intussen nog geen doodgebeten schapen werden gemeld. Mogelijk gaat het dus om een andere zwerver, ofwel een wolf die al langer pleistert in de streek maar heel goed onder de radar weet te blijven en zich met wild kan voeden.”

Dat de wolf in Gooreind opduikt verrast Jan Loos niet. “Op zich is dit een prima gebied tussen het Groot en het Klein Schietveld in. De getuigen spraken allemaal over een opgeschrikt dier dat van de mensen wegliep, dus typisch wolvengedrag voor een wolf die zich per ongeluk te dicht bij de huizen heeft begeven.”

Welkom Wolf roept iedereen op om waarnemingen meteen te melden via het meldpunt: 0495-32. 53.30 of wolven@landschapvzw.be. Die gegevens vind je ook onder de hoofding ‘Wolf gezien?’ op de website Welkom Wolf, www.welkomwolf.be

Er wordt aangeraden om voorlopig in de omgeving kleinvee (schapen, geiten, lama’s, alpaca’s, wallaby’s, , damherten, minipaardjes) en kwetsbare kalveren en veulens tijdelijk op te hokken tijdens de nacht. “Maar veel beter is het om structurele maatregelen te nemen en werk te maken van een degelijke wolfwerende omheining, lees: schrikdraad”, zegt Loos. “Vroeg of laat zal een wolf zich hier immers definitief vestigen. Tussen april en mei 2021 en in de periode van december 2021 tot maart 2022 waren er al langduriger wolven in de streek ten noorden van Antwerpen.

