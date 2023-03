Max Verstappen was verre van fit in Jeddah: “Alsof ik een long miste”

Max Verstappen reed een kleine twee weken geleden in Jeddah van de vijftiende naar de tweede plaats, maar had het fysiek zeer zwaar op het stratencircuit. “Ik voelde me niet fit. Zo heb ik me nog nooit gevoeld in een raceauto”, aldus Verstappen, die zich in aanloop naar de Grand Prix van Australië weer een stuk beter voelt.

De regerend wereldkampioen miste de donderdag, de mediadag, in Saoedi-Arabië omdat hij na een flinke griep een dag later dan gepland in het vliegtuig stapte. Verstappen had het die dagen flink te verduren, ook in Jeddah.

“Het was een stuk erger dan ik dacht. Ik wilde op voorhand gewoon niet geloven dat ik niet honderd procent fit zou zijn. Maar als ik de trap opliep, voelde het al alsof ik een long miste. Het was zeker niet ideaal.”

Verstappen liet zich onder meer testen op het coronavirus, maar kreeg een negatief resultaat. “Het was een ‘gewoon’ virus en dat zou na twee weken wel uit mijn systeem moeten zijn. Ik heb in de tussentijd wel weer wat kunnen trainen en hoop dat ik me dit weekeinde weer normaal voel. Natuurlijk ben ik weleens ziek geweest en heb ik weleens koorts gehad, maar zoiets als dit heb ik nog nooit gehad. Het was extremer dan ik dacht. Een circuit als Jeddah is ook een fysieke uitdaging. Normaal gezien is dat geen probleem, maar nu had ik het zeker zwaar.”

De Red Bull-coureur kijkt dan ook uit naar de komende weken. Na de Grand Prix van Australië (2 april) duurt het liefst vier weken voordat de volgende race, in Baku, op het programma staat. “Ik kan de komende tijd gebruiken om weer te trainen zoals ik gewend ben.”