Minister Lydia Peeters (Open Vld) vraagt dringend maatregelen aan fietssnelweg Zenne

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) heeft de Vlaamse Waterweg de opdracht gegeven om “heel snel maatregelen te nemen” om te vermijden dat er nog fietsers in de Zenne belanden in Zemst. Dat zei ze donderdag in ‘De ochtend’ op Radio 1.

De afgelopen dagen vielen in het Vlaams-Brabantse Zemst twee fietsers in de Zenne. Beide konden uit het water worden gehaald, maar eind januari stierf een 25-jarige vrouw toen ze ’s nachts via de fietssnelweg naar huis fietste en in de Zenne belandde. Haar lichaam werd pas op 16 februari teruggevonden in het Netekanaal in Duffel.

Voor Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters is het genoeg geweest. “Het kan niet zijn dat daar continu mensen in het water belanden”, zei ze in ‘De ochtend’. “Daar moet iets gebeuren, en op heel korte termijn.”

De minister denkt onder meer aan een afrastering. Ze heeft de Vlaamse Waterweg de opdracht gegeven om samen te zitten met alle betrokken instanties en “heel snel maatregelen te nemen”, zei ze.