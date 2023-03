Meer dan 1.000 migranten proberen Verenigde Staten binnen te raken na brand in migrantenopvang Mexico

Meer dan duizend migranten hebben woensdag geprobeerd om de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten over te steken. Dat heeft de Amerikaanse grenswacht laten weten. Ze vertrokken vanuit Ciudad Juarez, de grensplaats waar in de nacht van maandag op dinsdag 39 mensen om het leven kwamen bij een brand in een detentiecentrum voor migranten.

De migranten staken de grens te voet over en gaven zich over aan de Amerikaanse grenswacht. Die zal hen “uitwijzen”, luidt het. Het Amerikaanse consulaat in Ciudad Juarez ontkent de “geruchten” als zou de grens tussen Mexico en de VS open zijn na de tragedie in het detentiecentrum. Die geruchten zijn “volledig fout”, aldus het consulaat.

Onder de migranten deed het gerucht de ronde dat de VS bereid zouden zijn sommigen op te vangen vanwege humanitaire redenen. Karine Jean-Pierre, woordvoerster van het Witte Huis, had vaag gesproken over “medische steun hier in de VS voor de gewonden”, na contacten met “Mexicaanse functionarissen op het terrein”.