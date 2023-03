Bekende actrice hielp kinderen ontsnappen tijdens schietpartij op school in Nashville

Amerikaans actrice Melissa Joan Hart, bij ons vooral bekend als ‘Sabrina, the teenage witch’, zegt dat ze tijdens de schietpartij op een school in Nashville kinderen heeft helpen ontsnappen. “Ik weet gewoon niet meer wat ik moet zeggen. Genoeg is genoeg.”

Bij de schietpartij op een private christelijke school in Nashville (Tennessee) vielen maandag zes dodelijke slachtoffers, onder wie drie negenjarige leerlingen en de directrice. Ook de dader, een 28-jarige oud-leerlinge, werd door de politie doodgeschoten.

De 46-jarige actrice Melissa Joan Hart, die in de buurt woont, verklaarde in een emotionele video op Instagram dat zij en haar echtgenoot enkele kinderen hielpen ontsnappen en herenigden met hun families. “We waren op weg naar de school van onze kinderen, die niet zo ver van de Covenant School verwijderd is, toen de schietpartij plaatsvond. We hielpen een klas kleuters over een drukke snelweg. Ze kwamen uit de struiken geklauterd en probeerden te ontsnappen aan de schutter”, zo verklaarde Hart, zichtbaar overstuur. “Dus we hielpen hen de weg oversteken en ook hun leraren tot bij hen te krijgen. We hielpen ook een moeder om tot bij haar kinderen te komen.”

Het is al de tweede keer dat Hart zo’n dodelijke schietpartij meemaakte. Ze woonde eerder in Connecticut en haar kinderen gingen toen naar een school in de buurt van Sandy Hook, waar een schutter in 2012 het vuur opende en twintig kinderen doodde. “Ik weet gewoon niet meer wat ik moet zeggen. Genoeg is genoeg. Bid gewoon. Bid voor de families.”