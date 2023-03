Will Tura stopt na 60 jaar met optreden: “Het is goed geweest”

Na meer dan 60 jaar én 10.000 podia houdt Will Tura het voor bekeken. De 82-jarige zanger stopt met optreden, zo zegt hij zelf in Het laatste nieuws. “De twijfels of ik me nog voor 100 procent zou kunnen uitleven, hebben me overtuigd om deze moeilijke beslissing te nemen.”

‘Eenzaam zonder jou’, ‘Het kan niet zijn’, ‘Hemelsblauw’, ‘Ik mis je zo’, ‘El bandido’… Het zijn maar enkele van de grootste hits van Will Tura, alias Arthur Blanckaert. In zijn zestigjarige carrière trad hij onder meer op in Vorst Nationaal, in het Sportpaleis en op de begrafenis van koning Boudewijn. Een jaar geleden blikte hij met ‘Ronde van Vlaanderen’ nog zijn laatste concertreeks in.

“Ik heb meer dan 10.000 keer live mogen en kunnen optreden”, aldus Tura in Het laatste nieuws. “Het gevoel om live op te treden met een band is met niets te vergelijken. Maar na 10.000 concerten is het goed geweest. Het is nu aan Arthur Blanckaert om voluit van het leven te gaan genieten.”