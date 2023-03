Ferry vat vuur aan Filipijns eiland: minstens 10 doden

Op de Filipijnen zijn minstens tien mensen om het leven gekomen nadat een ferry in brand was gevlogen. Dat melden de kustwacht en rampenfunctionarissen donderdag.

In totaal werden 195 passagiers en 35 bemanningsleden gered van de MV Lady Mary Joy 3, die woensdag rond 23 uur plaatselijke tijd (17 uur in Brussel) in brand vloog voor de kust van Baluk-Baluk Island, ongeveer 885 kilometer ten zuiden van Manilla. Een oorzaak van de brand is nog onduidelijk.

“De meeste passagiers sliepen toen het vuur ontstond”, aldus de kustwacht. Het rampenbureau van de provincie Basilan meldde dat sommige passagiers in het water waren gesprongen. “Sommige van de dodelijke slachtoffers zijn op het schip geborgen, anderen zijn verdronken”, klonk het. “Bij een aantal slachtoffers waren ook tekenen van brandwonden.”

Reizen over zee is een belangrijke vorm van vervoer op de Filipijnen, een archipel van ruim 7.000 eilanden. Het land was in 1987 het toneel van de grootste scheepsramp ter wereld in vredestijd, toen meer dan 4.000 mensen stierven bij een botsing tussen een veerboot en een olietanker.

© AP

© EPA-EFE