Kernkabinet vergadert hele nacht over begrotingscontrole

De topministers van de federale regering hebben er al verschillende onderhandelingsrondes opzitten over de begrotingscontroles. Woensdagmiddag om 12.30 uur kwamen ze opnieuw samen, maar toen er geen doorbraak kwam, werd om 20.30 uur een nieuwe onderhandelingsronde aangevat. Of de gesprekken stilaan richting een akkoord evolueren, is vooralsnog onduidelijk.

De regering moet bij de begrotingscontrole rekening houden met een aantal meeruitgaven, zoals de asielopvang of de opgevoerde strijd tegen drugscriminaliteit. Tegelijkertijd wil premier Alexander De Croo van de iets verbeterde budgettaire situatie gebruikmaken om te bekijken of er kan worden bespaard.

De deadline voor de begrotingscontrole is in principe 31 maart, vrijdag dus, maar in regeringskringen klonk het eerder al dat het niet uitgesloten is dat de onderhandelingen nog een deel van de paasvakantie inpalmen.