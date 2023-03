Bedrijf achter ‘The Sims’ en ‘Fifa’ schrapt honderden jobs

Met de ingreep wil EA de kosten in bedwang houden, terwijl het bedrijf zich schrap zet voor een dreigende economische recessie. Ook wil EA, dat eind maart vorig jaar ongeveer 12.900 medewerkers had, stoppen met projecten die niet meer zouden bijdragen aan zijn strategie.

Topman Andrew Wilson heeft in een interne mededeling aan het personeel gezegd dat EA werknemers de mogelijkheid zal bieden om naar andere projecten over te stappen. Waar dat niet mogelijk is, zal de onderneming ontslagen personeel volgens hem een ontslagvergoeding en extra voordelen bieden.

Meerdere Amerikaanse bedrijven kondigden de laatste tijd al grote ontslagrondes aan vanwege de zwakkere vraag van consumenten nu de inflatie flink oploopt. Zo zette Elon Musk flink het mes in het personeelsbestand van Twitter. Verder kondigde Amazon aan duizenden banen te schrappen en er waren forse ingrepen bij bijvoorbeeld maker van zakelijke software Salesforce en Facebook-moeder Meta Platforms.