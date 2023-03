Schoolschutter Nashville stuurde kwartier voor schietpartij verontrustend bericht naar jeugdvriendin

De schutter die in een basisschool in Nashville drie kinderen en drie leerkrachten doodschoot, had een kwartier voor de schietpartij een verontrustend berichten gestuurd naar een jeugdvriendin. Nochtans hadden ze al jaren geen contact meer. Tegen de tijd dat de vriendin hulpverleners aan de lijn kreeg, was de schietpartij al volop bezig. De politie onderzoekt nog steeds het motief voor de aanval.

Maandagochtend om 9.57 uur kreeg Averianna Patton via Instagram een bericht van Audrey Hale. Ze speelden vroeger basketbal samen, maar hadden al jaren geen contact meer. “Ik ben van plan om te sterven vandaag”, schreef Hale. “Je zal het in het nieuws zien. Op een dag zal dit begrijpelijker zijn. Ik heb meer dan genoeg bewijs achtergelaten. Maar er zal zodra iets slechts gebeuren.”

Patton wist niet waarom zij dit bericht kreeg, zei ze aan CNN. “Ik kende haar goed toen we kinderen waren, toen we jonger waren. Ik kende de volwassen Audrey niet.”

Patton vroeg haar vader wat ze moest doen en hij spoorde haar aan een zelfmoordlijn te contacteren. Daar raadde men Patton aan om de lokale politie te contacteren. Dat deed ze rond 10.13 uur, net op het moment dat de eerste noodoproepen binnenkwamen over schoten in de Covenant School. Toen ze na zo’n 7 minuten wachten iemand aan de lijn kreeg, was de schietpartij al volop bezig.

Posts op sociale media maakten al een tijdje duidelijk dat Hale het moeilijk had, volgens een docent die in 2017 lesgaf aan Hale aan het kunstcollege van Nashville. Het laatste jaar postte haar oud-leerling op Facebook alleen nog over de rouw om het overlijden van een vroegere basketteamgenoot, vertelt leerkracht Maria Colomy aan CNN. Rond dezelfde tijd gaf Hale op sociale media aan met de voornaamwoorden hij/hem en de naam Aiden aangesproken te willen worden. De politie verklaarde dat Hale zich identificeerde als transgender.

Colomy vertelde dat Hale op de eerste lesdag in 2017 een “uitbarsting” had toen het niet lukte om een wachtwoord in te stellen, overstuur raakte en het klaslokaal moest verlaten.

“Voorbereid op confrontatie”

Politiechef van Nashville John Drake zei woensdag aan CNN dat de politie nog steeds geen duidelijkheid heeft over het motief van de schietpartij. Onder meer een notitieboekje waarin de dader schreef wordt grondig onderzocht. De politie heeft gesproken met Hales ouders en schoolpersoneel, maar ontdekte nog geen specifieke problemen in het verleden van de schutter. Audrey Hale was een oud-leerling van de Covenant School. De politie verklaarde eerder dat mogelijk wrok speelde over naar die school te moeten gaan.

Eerder raakte ook bekend dat Hale in behandeling was voor een “emotionele stoornis”, maar volgens politiechef Drake werd Hale nooit opgenomen en werden de ordediensten nooit ingelicht. Er waren geen aanwijzingen dat Audrey Hale een bedreiging vormde, klinkt het.

Hale blijkt volgens de politie wel schietlessen te hebben gevolgd en was voorbereid op een confrontatie met de ordediensten, “bereid om meer schade aan te richten dan effectief gebeurde”. De schutter werd doodgeschoten door toegesnelde politieagenten. Vrijgegeven bodycambeelden tonen de politie-interventie en confrontatie.

Conciërge door deur doodgeschoten

Op beelden van bewakingscamera’s is te zien hoe Hale door een glazen deur schoot om binnen te komen in het schoolgebouw. Daarbij werd conciërge Mike Hill doodgeschoten. In de minuten nadien werden nog twee personeelsleden en drie leerlingen doodgeschoten.

Volgens Brink Fidler, die op vraag van de omgekomen directrice een “active shooter” opleiding op de school had gegeven, kwamen alle slachtoffers om het leven in open ruimtes of gangen. Meerdere mensen konden veilig evacueren, anderen schuilden zoals ze geleerd hadden. Hoewel de schutter ook in meerdere klaslokalen schoot, werd daar niemand geraakt “omdat de leerkrachten exact wisten wat te doen, hoe ze hun duren konden verstevigen en waar ze hun kinderen moesten plaatsen in die lokalen”.

First lady bezoekt school

De Amerikaanse first lady Jill Biden heeft woensdag een bezoek gebracht aan de basisschool in Nashville.

In de christelijke privéschool The Covenant School in Nashville, in de staat Tennessee, is na het drama een gedenkteken met foto’s van de slachtoffers onthuld. Biden hield er halt en raakte de foto’s aan. Nadien woonde ze ook een wake bij voor de slachtoffers, waar onder meer zangeres Sheryl Crow optrad.

De schutter was zwaarbewapend met twee semiautomatische geweren en een pistool. Het drama wakkerde het debat over de hervorming van de wapenwetgeving in de VS opnieuw aan. President Joe Biden riep het Congres opnieuw op om aanvalsgeweren te verbieden.

