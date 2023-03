Naar haar ontslag is actrice Hilde Van haesendonk toch even te zien in ‘Familie’ als Jenny

Komende vrijdag duikt actrice Hilde Van haesendonck (69) weer even op in de VTM-reeks ‘Familie’. De grote teleurstelling rond haar ontslag is verwerkt, en ze wou graag een kleine bijdrage leveren aan de belangrijke scènes van eind deze week.

Het is immers in de soap het huwelijk van Benny en Samira, alias Roel Vanderstukken en Belinda Voorspoels. Het personage Benny had destijds veel scènes samen met Jenny, het alter ego van de Mechelse actrice. Niet meer dan logisch dat Jenny het huwelijk niet laat schieten. Van haesendonck werd in 2022 na acht jaar aan de kant geschoven op vraag van VTM. Er moest ruimte komen voor enkele gekleurde personages. Naast Hilde werd toen ook onder anderen Ludo Hellinx aan de deur gezet. Die nam zijn ontslag niet goed op en spuide zijn gal in de pers. Hij is vrijdag niet van de partij op het huwelijk, hoewel zijn personage de man is van Jenny. Van haesendonck en Hellinx verschenen wel voor één aflevering in de voorbije kerstaflevering. Hun personages kwamen toen terug van een lange cruise. Volgens het scenario wonen ze in de buurt, waardoor ze nog steeds kunnen opduiken.