Enorme verschillen, en de excessen zijn er nog niet overal uit: dit verdienen amateurvoetballers in Vlaanderen

Voetbal Vlaanderen zette in februari met het vergoedingsplafond van 4.500 euro per seizoen en alleen maar digitale betalingen de wereld van de amateurvoetballers op stelten. Met een nieuw financiële kader wil Voetbal Vlaanderen een einde maken aan de enveloppen onder tafel. Maar een rondvraag bij clubs en spelers in heel Vlaanderen schetst toch een ander beeld. Hoeveel verdienen spelers, en zal er iets veranderen? Een overzicht per provincie.