Meunier knalt PIBO Belisia naar behoud, coach Nieddu: “Strafste prestatie uit carrière”

Bal in Bilzen! Na een nagelbijtende eerste en een verlossende tweede helft klopte PIBO Belisia concurrent Moeskroen met 8-2. De promovendus is zo zeker van het behoud in de hoogste klasse. Julien Meunier was de grote man met vijf goals.

Meer dan vijfhonderd toeschouwers - waarbij een uitgebreide ‘staantribune’ - zorgden voor een ouderwetse cupsfeer in De Kimpel. Die werd nog gevoed door een vroeg bezoekend doelpunt in beide helften. 2-2 stond het zo twaalf seconden na de koffie. Verdiende PIBO meer gezien het initiatief en de kansen? Misschien wel. Al verrichte doelman Lambeets ook enkele wonderen. Feit was dat de thuisploeg opnieuw vol aan de bak moest. En dat deed PIBO, zoals wel vaker dit seizoen, als een kat met negen levens. Strijdend, combinerend, pretentieloos. En met topschutter Julien Meunier aan het kanon. De Luikenaar, die ook al de 1-1 had gemaakt, jaste er na de pauze nog vier tegen de touwen. Trots stak hij vijf vingers in de lucht. PIBO blijft in eerste, Moeskroen zakt. Dat leidde tot hoogoplopende frustraties bij de bezoekers, de laatste twee seconden konden niet volgemaakt worden. De slotdag gaat onderaan nergens meer om. Wie had dat gedacht?

© Boumediene Belbachir

“We mogen spreken van een absolute stunt”, jubelde trainer Carmelo Nieddu. “Na een moeilijke seizoenstart, zijn we altijd een groep gebleven. We hebben in de terugronde van al onze concurrenten gewonnen. We waren de beste ploeg van de laatste vijf en dus barst er verdiend een feest los. Dit is de strafste prestatie in mijn carrière, met dank aan manager Luc Dochez die altijd positief bleef. Nu spelen we vrijdag tegen Eisden-Dorp zelfs nog om een play-offplaats.”

© Boumediene Belbachir

DOELPUNTEN: 2’ V. Morando 0-1, 12’ Meunier 1-1, 16’ Dochez 2-1, 21’ A. Greco 2-2, 22’ Meunier 3-2, 26’ Vanhove 4-2, 26’ Meunier 5-2, 32’ Meunier 6-2, 33’ Meunier 7-2, 37’ Vanhove 8-2.