Limburg United boekt in Leeuwarden verdiende eerste uitzege in de Elite Gold

Limburg United heeft zijn eerste uitzege in de Elite Gold beet. Ondanks een moeilijk derde quarter boekte het een verdiende 75-88-overwinning op bezoek bij Aris Leeuwarden. In het klassement wipt United naar plaats zes.

Limburg United kende een blitzstart in Friesland. Stein opende de score en via bommen van Cale en Delalieux ging het razendsnel naar 2-18 (5’). Na enkele wissels sloop er wat slordigheid in het Limburgse spel. Kubank profiteerde om Leeuwarden in de wedstrijd te schieten: 11-23 (8’). Twee driepunters van Dedroog vergrootten in het tweede quarter het verschil tot 28-45 (17’). Brandsma beperkte vanop de vrijworplijn de kloof tot 37-52 bij de rust.

“We speelden een goede eerste helft”, blikte coach Raymond Westphalen tevreden terug. “We toonden maturiteit. De bal ging goed rond. Daar hadden we op gehamerd.”

Maxime De Zeeuw wurmt zicht tussen twee thuisspelers. — © Dijks Media/Henk Jan Dijks

De Zeeuw dribbelt voorbij Kubank. — © Dijks Media / Henk Jan Dijks

Lastig derde quarter

United liep na de kampwissel nog even wat verder uit tot 40-58 (23’), maar een veel scherper Leeuwarden begon aan de achterstand te knabbelen. Op het einde van het derde quarter was de voorsprong van United geslonken tot 63-70 en was het momentum voor de thuisploeg. Vooral Delalieux zette de Limburgers in het slotquarter opnieuw op de rails en bij 67-84 (38’) was de buit binnen.

Raymond Westphalen stuurt bij. — © Dijks Media / Henk Jan Dijks

“In het derde quarter speelde Aris met veel meer energie en ze shotten dan ook binnen”, aldus Westphalen. “Wij reageerden te tam. Maar in het vierde quarter herpakten we ons en kregen we weer greep op de match. We moeten nog leren om dergelijke wedstrijden in het derde quarter af te maken.”

Cale hervindt vertrouwen

Naast Delalieux, blonken ook Cale en Dedroog uit. “De coach had ons goed voorbereid en we hebben uitgevoerd wat hij vroeg”, bewierookte Cale vooral de ploegprestatie. “Dat resulteerde in een knappe uitzege. Alleen speelden we in het derde quarter met minder energie dan in de eerste helft. Daardoor kwamen zij heel sterk opzetten. Maar we kregen hun runs opnieuw onder controle en uiteindelijk werd het nog een duidelijke zege.”

Myles Cale herpakte zich na twee mindere wedstrijden. — © Dijks Media / Henk Jan Dijks

Cale startte enigszins verrassend in de basis. “Een bewuste keuze om hem vertrouwen te geven”, lichtte Westphalen toe. “Myles is een rookie en had twee mindere matchen achter de rug. Maar hij heeft ons in de Elite Gold geholpen. Daarom vond ik het belangrijk dat hij zijn vertrouwen terugvond.”

Cale lachte zijn tanden bloot: “Ik heb al betere matchen gespeeld, maar mijn vorige twee wedstrijden waren slecht. Vanuit dat standpunt was dit veel beter ja.”

Toon Ceyssens. — © Dijks Media / Henk Jan Dijks

Quarters: 15-29, 22-23 (37-52), 26-18 (63-70), 12-18.

ARIS LEEUWARDEN: 27/63 shots (waarbij 7/25x3), 14/20 vrijworpen, 25 rebounds, 18 fouten. PALSSON 4+6, VEINOT 9+11, BRANDSMA 11+0, HOEVE 0+7, WARNER 0+3, Van Rheenen 0+0, Dourisseau 0+2, Douwes 2+0, Kubank 9+4, Ross 2+5.

HUBO LIMBURG UNITED: 36/65 shots (waarbij 7/25x3), 9/12 vrijworpen, 42 rebounds, 23 fouten. CALE 10+7, DELALIEUX 10+8, DESIRON 5+2, LEEMANS 0+4, STEIN 6+5, Ceyssens 8+2, Dedroog 9+4, De Zeeuw 4+4.