Ladies Volley Limburg buigt voor Tchalou en haakt af in nacompetitie

Een overwinning kon LVL naast Tchalou op plaats drie brengen en het slot van het seizoen nog wat kruiden. Een nederlaag zou de kloof vergroten naar zes punten en de resterende vier wedstrijden min of meer overbodig maken. De Genkse fusieclub wist dus wat te doen.

Maar het vroege uitvallen van Lasma Ozola - de Letse sloeg in set één haar enkel om - gooide roet in het eten. De piepjonge Enna Eyer bleef zo over als enige middenspeelster, tweede setter Dekeyser moest bijspringen en deed dat overigens meer dan behoorlijk. LVL hield gelijke tred tot halfweg set drie. Dan nam de buitenlandse kwaliteit van Tchalou, gekoppeld aan de ervaring van Juliette Thevenin, de bovenhand. Meynckens en Wijers bleven vechten als leeuwen, maar Tchalou wist in set vier de tiebreak op de valreep af te wenden.

In de stand blijft LVL dus laatste met 0 punten. Oostende, Antwerp en Tchalou lijken te gaan strijden voor het Europese ticket, met LVL als mogelijke scherprechter.

( rkb)

Sets: 18-25, 25-22, 19-25, 23-25.