Cirstea verrast Sabalenka en stoot door naar halve finales in Miami

© USA TODAY Sports via Reuters Con

De Roemeense Sorana Cirstea (WTA 74) heeft voor een verrassing gezorgd op het WTA 1.000-toernooi in het Amerikaanse Miami.

Ze versloeg de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 2) in de kwartfinales na 1 uur en 27 minuten tennis met 6-4 en 6-4. Cirstea zet haar jacht op de toernooizege verder in de halve finales, waarin ze uitkomt tegen de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 12) of de Russische Ekaterina Alexandrova (WTA 18).