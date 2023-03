Hasselt

Twintig Limburgse OCMW’s krijgen extra geld en een berekeningstool van minister Lalieux om ervoor te zorgen dat mensen met een leefloon of ontoereikend inkomen menswaardig kunnen bestaan. In 2023 en 2024 wordt hiervoor 70 miljoen euro uitgetrokken. OCMW’s mogen kiezen om in het project te stappen.