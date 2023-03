BNXT LEAGUE. Djordjevic uitgesloten maar Oostende wint toch, vier op vier voor Giants

Kapitein Dusan Djordjevic, vandaag veertig jaar jong, stond niet eens twee minuten op het terrein toen de Nederlandse refs hem uitsloten met een onsportieve en technische fout. Toch zegevierde Oostende, koploper van de Belgische teams in de crossborder-fase, in Zwolle met 66-77 tegen Landstede Hammers. Ook Telenet Giants Antwerp won, met 51-65 tegen Groningen.

Zwolle veegde de 8-15-achterstand helemaal weg: 15-15 en zelfs 22-16. Na 8’08” kende Djordjevic, die vandaag veertig werd, een invalbeurt. Op 9 seconden van het einde van dat openingskwart hoorde de kapitein van Oostende eerst een onsportieve fout en na twee vrijworpen van de thuisploeg ook een technische fout. Precies op zijn veertigste verjaardag sloten de Nederlandse refs Tijmen Last, Martin Westerhof en Sylwia Zbikowska kapitein Dusan Djordjevic dus uit.

Pas aan het kwartier bracht Barcello na 24-19 Oostende opnieuw op gelijke hoogte: 29-29. Jovanovic, Tyree en Bleijenbergh duwden door naar 32-36. Halverwege de avond trokken de Oostendenaars met een 36-39-voorsprong naar de kleedkamer. In het derde bedrijf boog de thuisploeg een 36-41-achterstand in een 46-43-voorsprong om. Met een perfect evenwicht, 54-54, bereikten beide teams het halfuur.

Coach Gjergja startte het vierde wedstrijdschuifje met Buysse, van der Vuurst, Thurman, Barcello en Bleijenbergh. Dat bleek een goede keuze. Acht punten van Bleijenbergh en een driepunter van Barcello schonken Oostende in drie minuten nieuwe zuurstof: 57-65. De sleutel stak ook vast in het slot van de verdediging.

In de twee volgende minuten wijzigde de score geen enkel puntje. In de 36ste minuut raakte Buysse bij 57-67 de tienpuntengrens. Dieper werd de kloof niet want Barcello zag drie bommen op een rij slecht landen. Landstede Hammers naderde nog tot 61-67 maar dreigde niet meer. Aan de vrijworplijn legd Thurman de 66-77-eindstand vast. Met 21 punten en 8 rebounds haalde Bleijenbergh de beste computerevaluatie.

Vier op vier voor defensief indrukwekkend Telenet Giants Antwerp

Met een indrukwekkende defensieve prestatie realiseerde Telenet Giants Antwerp een vierde zege op een rij in de Elite Gold van de BetFirst BNXT League. De Sinjoren blijven dan ook co-leider. “Het was een harde dobber in een uitzinnige sfeer. Maar ik denk dat we deze zege wel echt verdienden,” zei Ferdinand Zylka.

Telenet Giants domineerde de eerste helft vooral vanuit een stevige defensieve druk. Het team van coach Ivica Skelin, ex-coach van Groningen die van de Nederlandse fans in de MartiniaPlaza en voor de partij getrakteerd werd op een enthousiast applaus, nam na een 6-2 dan ook het commando over. Ferdinand Zylka, voor het eerst in de basisvijf, dropte twee driepunters en bracht met Ivan Marinkovic de Sinjoren na 11-9 bij 14-15 op voorsprong.

© GOYVAERTS/GMAX AGENCY

In een defensieve clash controleerden de Sinjoren de partij, maar geraakten met vroege foutenlast voor onder meer een sterke Thijs De Ridder wel in de problemen. Een 14-17 bonus werd door de Giants met een secure verdediging in het tweede schuifje wel uitgebouwd naar een 19-29 bonus. Gemiste vrijworpen en enkele balverliezen maakten dat de Nederlanders via een sterke Viktor Gaddefors remonteerden naar een 27-31 achterstand halfweg.

In de tweede helft probeerde Groningen met een remonte uit te pakken. In het derde kwart scoorden de Nederlanders slechts 6 punten (33-45) zodat de Giants de partij controleerden. Ex-Giant Stephaun Branch (13 punten, 11 rebounds) zorgde met driepunters nog voor spanning in het slotkwart (42-47) maar een sterke Brandon Anderson en de met een double-double uitpakkende Thijs De Ridder (12 punten, 10 rebounds) leidde Telenet Giants Antwerp na 42-52 naar een verdiende 51-65 overwinning. “We legden de basis van de winst met onze ijzersterke defense. Groningen miste uiteraard drie spelers en dat hebben we goed uitgespeeld. Een vier op vier in Elite Gold doet ons vooral niet dromen. We bekijken het match per match en focussen nu op de moeilijke uitmatch van zaterdag in Heroes Den Bosch,” gaf coach Ivica Skelin nog mee. Giant Seppe D’Espallier viel na een korte invalbeurt in de eerste helft met een voetblessure uit.

Groningen-Telenet Giants Antwerp 51-65

Kwarts: 14-17, 13-14, 6-14, 18-20

Groningen: Branch 13, Hollanders 0 Magdevski 2, Olisemeka 0, Gaddefors 15, Brandwijk 14, Zuidema 0, Bounce 7

Telenet Giants Antwerp: Anderson 14, Smout 0, Bradford 13, D’Espallier 0, De Ridder 12, Zylka 11, Marinkovic 8, Rogiers 2, Mwema 5, Upshaw 0

Charleroi verliest, zeges voor Mechelen en Limburg

Kangoeroes Mechelen haalde het nipt met 75-77 in Leiden. Ook Limburg United boekte een zege op Nederlandse bodem: 75-88 in Leeuwarden.

Op kop van het klassement hebben Oostende, Antwerp en Mechelen het gezelschap van Den Bosch, dat woensdag Charleroi met 88-64 inblikte. Met 23 punten gaat het leiderskwartet Zwolle (22), Limburg United, Charleroi en Groningen (20), Landstede en Leeuwarden (19) voor.

In de Elite Silver lieten de Belgische clubs geen steekje vallen. Leuven won met 57-82 in Amsterdam, Aalst met 72-78 bij Feyenoord. Bergen had een verlenging nodig om met 90-96 te winnen op het parket van Yoast United. Dinsdag ging Luik al met 72-87 winnen in Den Helder en deed Brussels dat met 69-74 bij Basketbal Academie Limburg,

Leuven en Aalst gaan met 21 punten aan de leiding, voor Luik (20), Bergen (19), Yoast en Feyenoord (18), Brussels (17), Den Helder en Academie Limburg (15) en Amsterdam (13).