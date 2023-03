Europese beker wenkt voor Roeselare na fenomenale stunt tegen volleybalgrootmacht Modena in finale CEV Cup

Op enthousiasme, tactisch inzicht en talent stoomde een verbluffend Roeselare in de heenwedstrijd van de finale van de CEV Cup voorbij de Italiaanse gigant Modena naar een verbazingwekkende 0-3-zege. De triomf tegen Piacenza eerder was al een mirakel van XL-formaat, maar deze zege mag nog hoger ingeschat worden. Een tweede Europese beker – 21 jaar na het eerste exemplaar – wenkt voor de West-Vlamingen. Twee sets winnen volgende week woensdag in eigen zaal volstaat.

De kolossale kloof in budget, palmares en starpower tussen beide teams toonde zich in die eerste set op geen enkel moment. Roeselare maakte dankbaar gebruik van enkele slordigheden aan Italiaanse kant om zich goed in de match te nestelen, getuige daarvan de vroege 4-5. De mooiste rally van de eerste set bracht de West-Vlamingen op 14-17, een bonus die ze nooit meer uit handen zouden geven. Bij 20-24 strandde de eerste setbal nog in het net, maar een droge knal van niet toevallig Pablo Kukartsev, een van de voornaamste wapens van de Belgen, zorgde voor deelwinst: 21-25.

Door zich in de vorige ronde voorbij Piancenza te stunten, had Roeselare het volleybal in Italië (en ver daarbuiten) behoorlijk verbaasd. Neveneffect van die overwinning: Modena zou op scherp moeten staan. Wat de buren uit Piacenza overkwam – die Belgen op pijnlijke wijze onderschatten - zou hen niet overkomen, maar ook in set 2 viel van die attitude evenwel weinig te merken. In al zijn enthousiasme haalde Roeselare ook nu de bovenhand: 14-17. De timeouts van de Italiaanse coach verliepen steeds bitsiger qua toon, maar baatten deden ze niet. De spectaculairste rally van set 2? Ook die ging naar Roeselare: 21-24. De eerste twee setballen glipten weg, maar Modena kreeg het derde exemplaar niet over het net: 23-25.

Lawaai

De meest succesvolle club uit de Italiaanse volleybalgeschiedenis beschikt over twee absolute supersterren. Bruno, olympisch kampioen met Brazilië in Rio 2016, geldt ook op zijn 36ste als een van de beste setters ter wereld. Ook Earvin Ngapeth hoort als MPV van Tokio 2021 tot het mondiale puikje. Maar toen de Franse vedette een makkelijke bal miste, nam Roeselare ook in de derde set weer afstand: 11-14 en 14-17. Ondertussen maakten de honderd meegereisde West-Vlamingen meer lawaai dan de 3.000 plaatselijke fans. Bij 20-23 droomde al dat blauwe volk van een 0-3 zege. En ze kregen waarop ze hoopten: 21-25.

Hierdoor volstaan volgende week woensdag in de terugwedstrijd in Roeselare twee gewonnen sets. Een 0-3 of 1-3 nederlaag is evenmin fataal, maar dan moeten de West-Vlamigen wel de Golden Set winnen. Als een van beide scenario’s uitkomt, tekent Roeselare meteen voor de beste prestatie van een Belgische zaalclub ooit.