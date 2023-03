Schokkend: motorrijder in de lucht geslingerd nadat roekeloze automobilist voor hem bocht maakte

Het Australische gerecht heeft sinds kort beelden vrijgegeven van een zeer ernstig ongeval tussen een automobilist en een motorrijder. Een dashcam en bewakingscamera filmden hoe een automobilist een bocht maakte en bijgevolg tegen een aanstormde motorrijder knalde. De motard werd prompt in de lucht gekatapulteerd en had daarbij geluk dat hij net niet tegen een paal botste.

De verwondingen bij de motorrijder waren niet min. Zo hield hij onder meer veertien breuken, een ernstig hoofdletsel en een doorboorde long over aan het ongeval. Sinds de videobeelden van het incident, dat dateert van 2020, online opdoken, hebben al vele kijkers geschokt gereageerd. “Stel dat hij die paal had geraakt, dan was hij ofwel dood of zat hij de rest van zijn leven in een rolstoel”, klink het onder meer.

(kmlo)