Jumbo bevestigt dat het overweegt om met sportsponsoring te stoppen: “Maar we maken ons geen zorgen”

Toch denkt Jumbo erover na om geen of minder geld in de sport te pompen. Naast het wielerteam steunt de supermarktketen ook een schaatsploeg en F1-wereldkampioen Max Verstappen. Wat dat concreet gaat betekenen voor Jumbo-Visma, hét sterkste blok in het peloton, is momenteel nog koffiedik kijken. Wat wel al vaststaat, is dat de ploeg nog op de financiële steun van Jumbo kan rekenen tot en met 2024. “We staan aan de vooravond van een volgende fase”, verwoordde Richard Plugge het. “Wat ik kan bevestigen, is dat we praten over hoe we de volgende stappen gaan zetten. Met of zonder Jumbo. Als team hebben we de top bereikt. Het is nu onze uitdaging om daar te blijven en nog beter te worden, nog vaker de Tour te winnen. Daar hoort ook een commitment van onze partners bij. Gelukkig kunnen we rekenen op een hele hoop sterke partners die verder willen gaan.”

De oprichter van Jumbo, Karel van Eerd, overleed eind vorig jaar op 84-jarige leeftijd. Hij was ook de bezieler achter de sponsoring van het wielerteam. Jumbo stapt in 2015 in als cosponsor en groeide in 2019 door tot hoofdsponsor. Frits van Eerd, zoon van, zette een stap terug nadat hij in opspraak was gekomen in een witwaszaak in de autosport. De nieuwe CEO Ton van Veen denkt er nu over na om die sportsponsoring anders te gaan invullen. “Jumbo is nog steeds superenthousiast”, zegt Plugge. “We hebben net vijf klassiekers op een rij gewonnen. Dat is ongezien. Wat zeker is, is dat het contract nog loopt tot en met 2024. We kunnen dus voorlopig gewoon voortdoen. Er is geen reden tot paniek. Ik maak me geen zorgen. Met alle partners die we vandaag hebben, is onze toekomst al redelijk verzekerd.”

Ook de NOS bericht dat het niet zeker is of Jumbo na 2024 überhaupt nog geld stopt in de Nederlandse sportwereld. “Op dit moment kijken we naar onze positionering”, laat een woordvoerder daar weten. “Daarbij kijken we ook of ons sponsorbeleid nog aansluit bij onze visie en ambities én de behoeftes van onze klant.” Het is ook een optie dat het bedrijf als cosponsor verdergaat.