Stromae schrapt opnieuw concerten in Frankrijk

Opnieuw annuleert Stromae (38) zijn Franse concerten. Nadat de zanger vorige week optredens in Straatsburg en Amnéville schrapte, zijn ook de fans die kaarten hadden voor zijn shows in Nantes eraan voor de moeite. “Omwille van medische redenen”, klinkt het nog steeds vaag bij de organisatie.

Het moest een topjaar worden voor Paul Van Haver. Met zijn derde plaat Multitude maakte Stromae vorig jaar zijn rentree door de grote poort. Optredens op het Amerikaanse Coachella en ons eigen Rock Werchter volgden, dit jaar zou met een tournee van 54 concerten – de festivals nog niet eens meegeteld – de kers op de taart worden.

Eind 2022 stond hij al in de New Yorkse rocktempel Madison Square Garden, begin maart trapte hij in Brussel het Europese luik af in een uitverkocht Paleis 12. Vandaar zou het naar Frankrijk gaan, maar een week geleden kwam alles plots tot stilstand. Enkele uren voor hij het podium van Zénith in Straatsburg zou betreden, meldden Franse media dat het concert niet zou doorgaan.

Begin deze maand trapte Stromae zijn Europese tournee af in een uitverkocht Paleis 12, maar alle plannen komen nu op een helling te staan.

Ook de daaropvolgende concerten in Galaxie in Amnéville werden niet uitgesteld, maar botweg geannuleerd. Gekochte tickets konden worden terugbetaald. Meer uitleg dan ‘medische redenen’ werd niet gegeven. Fans hielden zich vast aan een strohalmpje hoop: over de nakende concerten in Nantes was nog met geen woord gerept.

Tot woensdagavond, dus. Opnieuw werden drie shows – 29, 30 en 31 maart – van de planning geschrapt. Opnieuw kunnen tickets worden terugbetaald. Opnieuw krijgen we enkel de vage ‘medische redenen’ als uitleg. Op 13, 14 en 15 april wordt Stromae in de Amsterdamse Ziggo Dome verwacht. Volgens zijn website gaan die concerten nog door, maar we zouden het het de Nederlandse fans niet kwalijk nemen als ze al zenuwachtig beginnen te worden.

Bekend verhaal

Het voelt allemaal akelig bekend. In 2014 en 2015 trok Stromae, destijds op het hoogtepunt van zijn roem, zich plots terug uit de muziek. Het begon met de annulatie van een concert in juni, in de Congolese hoofdstad Kinshasa. De reden? Een “acuut medisch probleem”. In allerijl keerde de artiest terug naar Europa.

Niet lang daarna bleek dat hij ernstig had gereageerd op medicatie tegen malaria. Een rist internationale shows viel in het water. Hij zou “zeker tot augustus buiten strijd zijn”, maar het bleef uiteindelijk veel langer stil rond een van onze grootste muzikale exportproducten. Nu de comeback goed was ingezet, zou Stromae nog in Zwitserland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk spelen. Daarna zou hij terugkeren naar Paleis 12, maar zijn plannen komen nu op een helling te staan.

Dit jaar wordt Stromae opnieuw als headliner verwacht op Rock Werchter, maar ook bij organisator Live Nation schijnt niemand te weten wat er precies aan de hand is. Platenlabel Universal kon woensdagavond geen verdere uitleg geven, en ook bij zijn eigen label Mosaert gaf niemand thuis.