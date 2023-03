Achter de schermen van het veelbesproken ‘Boer zkt Vrouw’: “Om middernacht kregen we een sms van Raphaël: kunnen jullie komen?”

Afgunst en onverwachte exits op het erf van boer Raphaël. Spanningen bij boer Jef. En tenzij we vorige week op het verkeerde been werden gezet, ziet ook boer Stef zondag iemand met de noorderzon vertrekken. Iedereen keek met stijgende verbazing naar de opeenstapeling van drama’s in ‘Boer zkt Vrouw’. “Dit hebben we in vijftien seizoenen nog nooit meegemaakt.”