Hasselt

Een dromer. Zo omschrijft Laura Seys (28) haar personage in Red Star Line. “We lijken dus wel op elkaar. Ik geef ook niet snel op en dat begint nu te lonen”, zegt de Hasseltse over haar eerste hoofdrol in een productie van Studio 100. “Maar ik ben ook wel dromerig: ik kan snel afgeleid zijn. Wat niet zo handig is als je omringd wordt door bewegende decors”, lacht ze.