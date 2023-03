Jumbo “bekijkt positie” als hoofdsponsor wielerploeg van Wout van Aert

“De afgelopen jaren hebben deze teams geweldige sportieve prestaties neergezet en we zijn er ontzettend trots op dat zowel de schaatsploeg als de wielerploeg inmiddels tot de beste teams ter wereld behoren”, laat de woordvoerster van Jumbo verder weten. “Samen werken we aan een langdurig succesvolle toekomst voor Team Jumbo-Visma en het is onze intentie ook in de toekomst aan het team verbonden te blijven. Onze huidige sponsorovereenkomst loopt tot het einde van 2024. Zodra hier iets over te melden is, laten we dit vanuit Jumbo weten.”

Met Wout van Aert, Tiesj Benoot, Nathan Van Hooydonck en Tosh van der Sande heeft het Nederlandse WorldTeam vier Belgische renners in dienst. Van Aert heeft nog een contract tot 2026, Benoot tot 2025. Dat van Van Hooydonck en Van der Sande loopt volgend seizoen af.