De Kamer vordert de onrechtmatige pensioenbonussen van de oud-Kamervoorzitters en -ambtenaren dan toch terug en stelt zich benadeelde partij bij het gerecht. Nochtans had de eigen administratie daartegen gepleit. Het zou te veel geld kosten en er is geen garantie op succes. Maar politiek was het ondenkbaar om de zaak blauwblauw te laten. “Het is een kwestie van politieke hygiëne”, klinkt het.