Bij de mannen is het alles wat Jumbo-Visma de klok slaat, maar ook in het vrouwenpeloton is er een grote slokop te vinden: SD Worx. De Nederlandse ploeg van Lotte Kopecky domineert al het ganse voorjaar en graait zowat alle grote prijzen weg. Wie kan hen van een nieuwe overwinning in de Ronde van Vlaanderen houden?