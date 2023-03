Onze tv-tips: een gevaarlijk virus, huizen voor rijke mensen en de jaren 20

Zembla

NPO2, do, 20.30u

Momenteel hebben we te maken met de grootste uitbraak van het vogelgriepvirus in Europa ooit. Het virus is overdraagbaar op zoogdieren. Als het verder muteert, is mogelijk ook de mens in gevaar. Honderden mensen raakten al besmet, waarvan de helft is overleden. Pluimveehouders verwachten veel van een vaccin. Zembla onderzoekt wat de politiek doet tegen dit virus.

Britain’s Most Expensive Houses

Play7, do, 20.35u

Een avond wegdromen bij exclusieve woningen die worden verkocht. John verkoopt het domein van Jelleys Hollow in Surrey Hills, te bewonderen in Beauty and the Beast en Star Wars. Shereen zet alles op alles om een penthouse van 12 miljoen pond nabij de Theems verkocht te krijgen. Guy bekijkt op Barbados een strandhuis van 40 miljoen dollar. Alleen maar interieurs waar je mond van open valt.

The Great Gatsby

Play5, do, 20.35u

New York, 1922. Decadentie tiert welig met lossere zeden, betoverende jazz en swingende aandelenkoersen. Would-beschrijver Nick Carraway verhuist naar Long Island en wordt er de buurman van Jay Gatsby, een mysterieuze miljonair die een liederlijk leven leidt. Een stijlvolle ode aan die periode met glansrollen in deze film voor Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire en Carey Mulligan. (tove)