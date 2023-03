Sandro Tonali neemt het op voor De Ketelaere: “Het is zoals mijn eerste jaar bij Milan”

Tonali werd door ex-Milan-speler Massimo Ambrosini geïnterviewd voor Dazn. Een van de onderwerpen was De Ketelaere, die nog niet echt tot bloei kwam sinds zijn transfer afgelopen zomer.

“Het is normaal dat het zo gaat, hem overkomt hetzelfde als mij toen ik hier arriveerde. Er werd veel voor hem betaald, hij werd binnengehaald om wedstrijden te beslissen en heeft veel druk. Maar hij is een geweldige speler die vertrouwen moet vinden. Wij moeten hem daarbij helpen. Ik geloof dat één goeie referentiematch kan helpen om de echte De Ketelaere te zien.”

© AP

Tonali kwam in 2020 over van Brescia, eerst via een huur, daarna definitief. “Mijn eerste jaar bij Milan was ook moeilijk, maar na een aanpassingsperiode lukte het. In het begin was het Milan-shirt een last. Ik was altijd supporter van deze club en wilde niemand teleur stellen. Alles was anders en ik was bang. Met de hulp van Pioli heb ik alles overwonnen. Ik heb veel met de coach gesproken. Nu doet hij hetzelfde met de spelers die hetzelfde meemaken, zoals De Ketelaere. Ik had nooit gedacht dat ik me erover zou zetten, maar in lege stadions spelen in de coronaperiode heeft me geholpen.”